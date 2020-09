India-Sri Lanka: definite priorità per dare nuovo impulso a relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rajapaksa ha accolto con favore l’annuncio di Modi dello stanziamento di 15 milioni di dollari per la promozione di studi e scambi culturali legati al buddismo, nonché per la costruzione o ristrutturazione di monasteri buddisti. Modi ha invitato il governo di Colombo a portare avanti il processo di riconciliazione nazionale, tenendo conto delle aspirazioni del popolo Tamil per l’uguaglianza, la giustizia, la pace nel rispetto di uno Sri Lanka unito. Rajapaksa ha espresso fiducia nella possibilità del paese di realizzare l’obiettivo di riconciliazione. Nel summit, si legge nella nota, sono state affrontate anche questioni regionali e internazionali di comune interesse, soprattutto alla luce del nuovo contesto dovuto alla pandemia di coronavirus, ed è stato ribadito l’impegno a cooperare nell’ambito dell’Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale (Saarc), dell’Iniziativa del Golfo del Bengala per la cooperazione tecnica ed economica multisettoriale (Bimstec) e delle Nazioni Unite. (Inn)