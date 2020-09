Corso Francia: procura chiede 5 anni per Pietro Genovese per l'investimento di Gaia e Camilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque anni di carcere è la richiesta avanzata dalla procura di Roma per Pietro Genovese sotto processo per il duplice omicidio stradale di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Le due 16enni sono state investite e uccise dall'auto guidata dal giovane nella notte del 22 dicembre del 2019 in corso Francia a Roma.La procura aveva respinto la proposta di patteggiamento a 2 anni e sei mesi avanzata dalla difesa del giovane ritenendola troppo mite. Questa mattina, nel corso del processo con rito abbreviato il pubblico ministero ha raddoppiato la richiesta di pena inizialmente proposta.