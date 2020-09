Viabilità: Autostrade, da martedì 29 chiusure su Tangenziale Nord di Milano per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica in una nota che sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, previsti in orario notturno, dalle 21.00 di martedì 29 alle 5.00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiuso il ramo di uscita e di entrata di Baranzate, per chi proviene e per chi è diretto verso Monza e Rho; dalle 21.00 di mercoledì 30 settembre alle 5.00 di giovedì 1 ottobre, sarà chiuso il ramo di uscita e di entrata di Bollate Novate, per chi proviene e per chi è diretto verso Monza e Rho; dalle 21.00 di giovedì 1 alle 5.00 di venerdì 2 ottobre, sarà chiuso il ramo di entrata di Bollate Novate, verso Rho. In alternativa, si consigliano, per la chiusura di Baranzate, lo svincolo Fiera Milano, sulla A8 Milano-Varese, o Bollate Novate della A52 Tangenziale nord di Milano; per la chiusura dello svincolo di Bollate, invece si possono utilizzare gli svincoli di Novate, Baranzate, della A52, o Novate Milanese sulla SP46. (Com)