Brasile: coronavirus, bilancio oltre i 141 mila morti e a quasi 4,8 milioni di contagiati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni dei dati sin qui accumulati dalle autorità sanitarie locali contribuiscono a rendere l'idea dell'incidenza del nuovo coronavirus nel paese. Per il ministero della Salute, ad agosto 2020, la Covid-19 è stata la principale causa di morte: almeno 22.770 decessi per patologie riconducibili al contagio. Se si considera la media dei decessi in base alle cause nei mesi agosto tra gli anni 2014 al 2018, i decessi causati dal nuovo coronavirus superano tutte le altre malattie letali come cancro (18.101), malattie cerebro-vascolari (89.910), infarto (8.139) polmonite (6.903), malattie dell'apparato digestivo (5.570), diabete (5.476), ipertensione (4.477), omicidio (5,609), incidenti stradali (3.291). Nel periodo compreso tra marzo e agosto del 2020, ha da parte sua stimato il Consiglio nazionale delle segreterie della Salute dei 27 stati, si sono registrate 114 mila morti in più rispetto alla media dello stesso periodo dei cinque anni precedenti: almeno 619.400 contro la media di 505.176 contata nell'analogo periodo tra il 2014 e il 2019. (Brb)