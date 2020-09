Tlc: Mise, online la piattaforma sulla Strategia digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa - spiega la nota del dicastero dello Sviluppo economico - si inserisce all'interno del progetto di ricerca "Qualità della comunicazione pubblica social", promosso dal Mise, in collaborazione con il dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università di Cagliari e del dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale dell'Università La Sapienza di Roma, per identificare le variabili e i fattori che rendono "di qualità" la comunicazione pubblica sui social media, nel generale quadro delle policy e dei processi di trasformazione digitale delle imprese e della Pubblica amministrazione. "Questi progetti a trazione digitale rappresentano importanti iniziative sinergiche per il raggiungimento degli obiettivi di innovazione e trasformazione digitale del Paese", sottolinea il sottosegretario al Mise con delega alle Politiche digitali, Mirella Liuzzi, che aggiunge: "L'obiettivo è quello di fornire un quadro unitario delle iniziative di politica digitale in favore di imprese e cittadini in modo da garantire adeguata diffusione e visibilità ai progetti e valorizzare allo stesso tempo gli sforzi messi in campo dal ministero". (Com)