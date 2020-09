Polonia: ministro Esteri, Iniziativa dei Tre Mari ha grande potenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito della situazione in Bielorussia, Rau ha affermato che le azioni della società civile del paese impongono "una difesa determinata dei valori europei, quali la dignità, la libertà, i diritti umani, la democrazia". "Non c'è un programma politico, una guida unitaria. Sono convinto che prima o poi ci sarà un dialogo del potere con la società, ma non so quanto occorra aspettare e quale sarà il prezzo", ha aggiunto. La Polonia non riconosce Aleksandr Lukashenko come presidente della Bielorussia, "ma ricordiamoci che non si può trattarlo come l'ordinario direttore di un kolchoz. E' un politico sopravvissuto a mezzo secolo" di personaggi come "Eltsin e Putin" (Vap)