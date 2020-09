Centrodestra: Gelmini, coalizione solida, FI ritrovi suo protagonismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra ha confermato largamente i governatori uscenti e strappato una regione, le Marche, alla sinistra, "a casa mia questo si chiama vincere le elezioni. Dopodiché non abbiamo stravinto, ma su Campania e Puglia c'è stato un duplice effetto pandemico: quello del Covid e quello della 'pandemia' di liste di De Luca ed Emiliano. In Toscana, poi, era oggettivamente una missione difficile". Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a "Libero". "Il risultato è dipeso più dai governatori uscenti, enormemente rafforzati dal Covid, che dai candidati alternativi. Sono state elezioni più regionali che politiche. La coalizione di centrodestra è solida ed è il nostro orizzonte a cui guardare, con un maggiore protagonismo di Forza Italia: tocca a noi occupare lo spazio sui temi del lavoro, delle imprese, della formazione del capitale umano, dell'Europa", spiega l'esponente azzurra. (segue) (Rin)