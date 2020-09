Ucraina: compagnia aerea Uia sospende temporaneamente collegamenti con Armenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Ukraine International Airlines (Uia) ha cancellato temporaneamente tutti i voli diretti a Erevan, a causa dell’escalation nel conflitto fra Armenia e Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh. Lo ha reso noto la stessa Uia, specificando che la decisione è stata presa a causa dell’imposizione della legge marziale e della mobilitazione militare in Armenia. Di conseguenza, dopo un’analisi dei rischi connessi al mantenimento dei collegamenti con il paese del Caucaso, la compagnia ucraina ha stabilito che sarebbe “impossibile” operare dei voli verso Erevan, fino a quando non ci sarà chiarezza sulla sicurezza dello spazio aereo fra Armenia e Azerbaigian. Per quanto riguarda invece i voli diretti a Baku, Uia deve ancora prendere una decisione in materia; il primo collegamento con la capitale azerbaigiana dovrebbe essere operato a partire dal 4 ottobre. (Rum)