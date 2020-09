Spagna: Casado (Pp), governo coordini risposta uniforme al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo deve "coordinare una risposta uniforme per tutti in un quadro giuridico nazionale" nella lotta al coronavirus. Lo ha affermato in un'intervista radiofonica ad "Onda Cero" il presidente del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, in relazione agli evidenti disaccordi tra l'esecutivo e la comunità di Madrid sull'attuazione delle misure per combattere la trasmissione del coronavirus. Secondo Casado, i provvedimenti adottati dalla regione sono "efficaci" e basati su "criteri scientifici", accusando il ministro della Salute, Salvador Illa, di "attacchi ingiusti". Casado ha poi criticato la gestione della pandemia da parte del governo Sanchez, che prima l'aveva dichiarata "sconfitta" mentre ora "la seconda ondata viene negata".(Spm)