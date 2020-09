Verbania: raccolti oltre 1000 chilogrammi di prodotti alimentari per persone in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse settimane si sono svolte due raccolte di prodotti di prima necessità a favore dell’Emporio dei Legami, il market sociale di Verbania che opera per offrire aiuti alimentari e contrastare lo speco di cibo. La prima in collaborazione con il punto vendita NOVACOOP e i Soci Coop di Intra ha interessato la raccolta di materiale scolastico da mettere a disposizione di bambini e ragazzi in età scolare. Nella settimana dal 12 al 19 settembre sono stati raccolti n. 2200 prodotti tra quaderni, colori, pennarelli e materiale per la scuola per un quantitativo di 420 kg di merce. NovaCoop ha altresì consegnato all’Emporio 1.000 album da disegno provenienti dall’azienda Fabriano del Gruppo Fedrigoni. Inoltre nella giornata di sabato 19 settembre il supermercato Bennet di Verbania in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Verbania ha raccolto 622 kg di prodotti alimentari di prima necessità quali pasta, riso, farina, alimenti per l’infanzia, olio, tonno, latte, biscotti, prodotti per l’igiene personale, donati all’Emporio. “Siamo molto contenti di come la città e il territorio rispondano alle raccolte di prodotti di prima necessità da destinare all’Emporio – dichiara il referente Paolo Micotti di Caritas Pallanza. Questa esperienza solidale sta raccogliendo il consenso di diverse realtà commerciali e imprenditoriali, perché si basa su un rapporto di fiducia e trasparenza: tutti i prodotti raccolti vengono consegnati all’Emporio, che provvede a metterli a disposizione delle persone, che per vari motivi si trovano in difficoltà. (segue) (Rpi)