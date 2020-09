Verbania: raccolti oltre 1000 chilogrammi di prodotti alimentari per persone in difficoltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Emporio dei Legami, inaugurato nel febbraio del 2019 grazie all’attivazione di una rete territoriale di enti pubblici e del terzo settore, proprio a partire dal lockdown e durante tutti questi mesi è divenuto un punto di riferimento per la città. I dati ci confermano che il servizio sia molto utile e apprezzato, riuscendo a raggiungere circa un migliaio di persone, che in questo momento difficile trovano sollievo anche dal reperimento di beni di prima necessità” sottolinea Marinella Franzetti del Comune di Verbania. Ricordiamo che l’Emporio è aperto il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 14,30 alle 17 e per accedervi è possibile rivolgersi al Segretariato del Consorzio dei Servizi Sociali in Viale S. Anna,83 a Pallanza oppure direttamente all’Emporio negli orari di apertura, muniti di documento Isee (indicatore della situazione economica), che può essere richiesto ai Patronati. E’ possibile sostenere l’Emporio anche con donazioni tramite bonifico bancario su IBAN c/o Caritas Pallanza: IT 40S0503422401000000014390 oppure su IBAN FONDO EMPORIO DEI LEGAMI c/o Fondazione Comunitaria VCO: IT81O 03069 606 10000 0000570. (Rpi)