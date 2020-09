Sardegna: direttore ospedale Santissima Trinità, "giovani responsabili del record di contagi da Covid-19"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è l'irresponsabilità dei giovani dietro al dilagare dei casi di contagi in Sardegna (139 quelli registrati ieri nel bollettino quotidiano dell'Unità di Crisi Regionale). Ne è convinto il direttore dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, Sergio Marracini. L'ospedale cagliaritano è totalmente dedicato ai malati di Covid. "Si tratta del numero di contagi mai registrato – spiega Marracini -. La diffusione è avvenuta e avviene tra i giovani che poi portano il virus nelle famiglie e nelle comunità strette, come i piccoli paesi della Sardegna". Una tesi, quella di Marracini che poggia su un dato di fatto: " Una volta individuato il soggetto positivo e testati i contatti di questo - dice il direttore del Santissima Trinità - risultano contagiati i familiari e non i colleghi di lavoro o gli altri soggetti adulti con i quali questo è venuto a contatto. Mentre al contrario c'è una rete di contagi tra i giovani e gli amici dei ragazzi". (segue) (Rsc)