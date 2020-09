Reddito cittadinanza: Sisto (FI), non va cambiato ma cancellato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul reddito di cittadinanza è inutile girarci attorno: nessun correttivo può essere sufficiente a far funzionare uno strumento nato male che si è trasformato da misura per il reinserimento lavorativo in una 'mancetta di Stato'. Il reddito ha fallito e va eliminato". Lo dice il deputato e responsabile Giustizia e Affari costituzionali di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, commentando l’intervista al "Corriere della Sera" della ministra Teresa Bellanova. "Una veloce disamina di ciò che non ha funzionato vede i navigator pagati per non essere utilizzati, cifre illegittimamente elargite a boss mafiosi e criminalità di ogni specie, percettori del sussidio che rifiutano le proposte di lavoro e preferiscono rimanere sul divano. C’è solo una strada da percorrere: dire basta al costoso spot elettorale del movimento 5 stelle e impiegare le risorse per favorire la creazione di veri posti di lavoro. Abbiamo speso una fortuna per l’ideologia grillina, ora basta", conclude. (Com)