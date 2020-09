Russia: Navalnyj conferma incontro con Merkel a clinica Charité

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista dell'opposizione russa e creatore della Fondazione per la lotta alla corruzione (Fbk) Aleksej Navalnyj ha confermato in un messaggio su Twitter che la cancelliera tedesca Angela Merkel gli ha fatto visita durante la degenza alla clinica Charité di Berlino. "C'è stato un incontro, ma non andrebbe chiamato 'segreto'. Piuttosto, un incontro privato e una conversazione con la famiglia. Sono molto riconoscente alla cancelliera Merkel per avermi fatto visita in ospedale", ha scritto Navalnyj sul proprio account Twitter.(Rum)