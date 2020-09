Sardegna: scuole chiuse in diversi centri dell'isola per prevenire contagio da Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna dopo nemmeno una settimana dall'avvio ufficiale dell'anno scolastico si allunga l'elenco delle scuole dove sono state temporaneamente sospese le lezioni per arginare la diffusione dei contagi da Covid-19. L'ultimo caso in ordine di tempo a Castiadas, in provincia di Cagliari, paese di 1400 anime nel sud-est dell'isola. A far scattare l'allarme rosso un uomo che lo scorso venerdì si è presentato al punto di primo soccorso dell'ospedale San Marcellino di Muravera con febbre, tosse secca e difficoltà respiratorie. Sottoposto a tampone, risultato positivo, è stato ricoverato a Cagliari ma, nei giorni precedenti, sarebbe entrato in contatto con diverse persone, fra cui familiari in età scolare. Un fatto che ha convinto il sindaco del paese a chiudere le scuole cittadine fino al prossimo 3 di ottobre, mentre la minoranza consiliare chiede l'effettuazione di uno screening di massa su tutta la popolazione. (segue) (Rsc)