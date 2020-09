Sardegna: scuole chiuse in diversi centri dell'isola per prevenire contagio da Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per precauzione anche l'Istituto d'Istruzione Superiore "Einaudi" di Muravera ha chiesto agli studenti Castiadas di rimanere a casa per precauzione: per loro verranno attivate lezioni online. Ma quello di Castiadas non è l'unico caso: a Gavoi, Tertenia, Villaperuccio, Bitti, Gonnesa, Perdaxius le scuole sono state "sbarrate" mentre in altri comuni, come Alghero o Villa San Pietro, il provvedimento di chiusura riguarda singoli istituti. Il Comitato Tecnico Scientifico della Regione Sardegna, consigliano, almeno per le scuole superiori, il ripristino delle lezioni online, visti maggiori rischi per i ragazzi di questa fascia di età di contrarre il virus e di portarlo in famiglia. (Rsc)