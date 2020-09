Università: Resta (Politecnico Milano), prossimo semestre ci saranno "stop and go", chi dice di no disegna quadro irrealistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prossimo semestre ci saranno "stop and go" nella didattica, causati dal virus, chi pensa che non sia così sta delineando un quadro non realistico. Lo ha dichiarato Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano durante il suo discorso di presentazione del Piano Strategico dell'Ateneo, in corso oggi a Milano. "Chi pensa che non ci saranno degli 'stop and go' nel prossimo semestre sta disegnando un qualcosa che non sarà realistico - ha detto Resta - ci fermeremo, lo faremo in sicurezza, convertiremo la didattica a distanza per una o due settimane, tanto quanto la sanità ci dirà, e poi ritorneremo lì perché al virus non la daremo vinta assolutamente rispetto alla nostra università". "Il 14 settembre 22mila studenti sono entrati a fare le prime lezioni al Politecnico di Milano - ha aggiunto Resta - quando dico questo numero lo dico con una voce un po' in difficoltà perché ogni tanto vengo accusato di irresponsabilità, di non aver valutato bene gli effetti, ma l'università è confronto e relazione, quindi abbiamo fatto prevalere la componente umana dell'università e abbiamo ritenuto di partire in presenza". (Rem)