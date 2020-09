Romania: risultati parziali elezioni locali, il Pnl vince ma solo grazie all'alleanza con Usr-Plus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i primi risultati parziali delle elezioni locali che si sono svolte ieri in Romania, il Partito social democratico (Psd) ha ottenuto la guida di 20 consigli regionali, il Partito nazionale liberale (Pnl) di 17 e l'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) in quattro. Secondo quanto evidenzia la stampa locale, la coalizione formata in alcune regioni e comuni dal Partito nazionale liberale e dall'Allenza Usr-Plus è stata un successo garantendo le affermazioni del centro destra. Nella capitale Bucarest il candidato unitario del Pnl e Usr-Plus, Nicusor Dan, ha ottenuto il 41,82 per cento dei voti; mentre l' avversario del Partito socialdemocratico, la sindaca uscente Gabriela Firea si è fermata al 37,4 per cento. Al terzo posto a Bucarest si è classificato l'ex presidente della Romania, Traian Basescu che, sostenuto dal Partito movimento popolare (Pmp), è riuscito a raccogliere il 10,81 per cento delle preferenze. (segue) (Rob)