Romania: risultati parziali elezioni locali, il Pnl vince ma solo grazie all'alleanza con Usr-Plus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il probabile nuovo sindaco di Bucarest Dan è un matematico e attivista civico. Del nucleo originario della sua Ong è nata l'Unione Salvate la Romania (Usr), al momento la terza forza parlamentare. Successivamente Dan si è separato dal partito che aveva fondato. L'alleanza di centro destra ha vinto con certezza anche tre dei sei municipi di Bucarest, mentre negli altri si registrata ancora una lotta serrata tra liberali e i socialdemocratici. Il Psd controllava fino ad oggi i sei municipi della capitale romena. Nonostante la vittoria ottenuta insieme all'Usr, il Partito nazionale liberale (Pnl) – che guida il governo di minoranza al potere in Romania – ha perso a Bucarest come voto ai singoli partiti scendendo al terzo posto. A Bucarest, il Partito socialdemocratico ha ottenuto il 33,7 per cento dei voti, l'Allenza Usr-Plus il 33,1 per cento e il Pnl è accreditato attorno al 17,3 per cento. (segue) (Rob)