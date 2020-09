Romania: risultati parziali elezioni locali, il Pnl vince ma solo grazie all'alleanza con Usr-Plus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Ludovic Orban ha dichiarato che, se il Pnl non si fosse presentato in alleanza con Usr-Plus alle elezioni amministrative, sarebbe stato difficile rimuovere "la piovra socialdemocratica". "Oggi si vede chiaramente che, in assenza della coalizione con l'Usr-Plus, sarebbe stato difficile allontanare la piovra del Psd", ha detto il primo ministro liberale, rassicurando che il governo sosterrà i progetti dell'amministrazione di Bucarest, quali la tangenziale e il restauro degli edifici storici. "I romeni hanno capito la posta in gioco delle elezioni amministrative, si sono rtecati alle urne in tempi difficili e hanno fatto la differenza tra responsabilità e demagogia", ha detto da parte sua la vicepremier Raluca Turcan. "Hanno vinto chiaramente coloro che vogliono una Romania europea, gestita bene da gente integra e responsabile", ha scritto la vicepremier su Facebook. (segue) (Rob)