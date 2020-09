Romania: risultati parziali elezioni locali, il Pnl vince ma solo grazie all'alleanza con Usr-Plus (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la chiusura delle urne, il leader dell'Unione democratica dei magiari di Romania (Udmr), Kelemen Hunor, ha evidenziato che le elezioni amministrative sono state bene organizzate, con una buona affluenza anche se nel mezzo della pandemia. L'esito delle amministrative indica che "la Romania inizia la rivoluzione della buona governance", ha dichiarato, a sua volta, il copresidente Usr-Plus, Dan Barna. "L'Alleanza Usr-Plus si attiene all'impegno assunto sin dal 2016 davanti ai romeni, quello di essere quella terza forza politica che conterà in politica in Romania e diventare l'alternativa ai vecchi partiti politici", ha dichiarato Barna commentando i primi risultati. "Per Usr-Plus, questo è un momento storico", ha detto l'altro copresidente dell'Alleanza, ovvero l'ex premier Dacian Ciolos. "Il Pnl è stato sanzionato dai cittadini di Bucaresst per il caos della pandemia", ha dichiarato dopo la chiusura delle urne il leader socialdemocratico Marcel Ciolacu. "Ringrazio le migliaia di romeni che hanno votato oggi per il Psd: i cittadini di Bucarest hanno fatto posizionare il Psd al primo posto in questo momento come singolo partito. Vi ricordo che abbiamo raddoppiato il voto a Bucarest dal 16,2 per cento alle ultime elezioni europee, come minimo al 33 per cento. Tale fatto indica chiaramente che il Pnl, che si trova al terzo posto come singola forza politica a Bucarest, è stato sanzionato dai cittadini per il caos della pandemia", ha detto Ciolacu. (segue) (Rob)