Romania: risultati parziali elezioni locali, il Pnl vince ma solo grazie all'alleanza con Usr-Plus (5)

- Dopo gli exit poll, la sindaca in carica di Bucarest Firea ha detto che non esistono vincitori e vinti: "I risultati reali delle amministrative saranno conosciuti solo dopo il conteggio di tutte le schede elettorali". Le amministrative romene del 2020 hanno registrato un'affluenza nazionale del 46,02 per cento. Più di 8,42 milioni di cittadini romeni aventi diritto al voto sono andati alle urne: 3,91 milioni nelle aree urbane e 4,51 milioni in quelle rurali. Le elezioni amministrative rappresentano anche un test in vista delle elezioni politiche previste il 6 dicembre in Romania. Alle amministrative, i romeni sono stati chiamati ad eleggere a turno unico 41 presidenti di consigli provinciali, oltre 1.300 consiglieri provinciali, 40.000 consiglieri locali e 3.200 sindaci. Previste a giugno, le elezioni sono state rinviate a causa della pandemia, e i mandati degli eletti locali sono stati prorogati. La votazione si è svolta secondo le regole di protezione sanitaria imposte dalle autorità nel contesto della pandemia. (Rob)