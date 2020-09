Trieste: Saipem contribuisce ad esposizione su tecnologie marine al nuovo museo della Scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem contribuirà alla nuova sede triestina di Immaginario Scientifico, il museo della scienza interattivo e sperimentale la cui apertura è attesa per il prossimo 9 ottobre, con un’esposizione permanente dedicata alle tecnologie marine per l’utilizzo delle risorse energetiche offshore. L’annuncio è stato dato sabato 26 settembre nell’ambito della Conferenza “Il Senso del Recupero. Immaginario Scientifico apre nel magazzino 26 di Porto Vecchio” in programma alla nona edizione di Trieste Next, il Festival della ricerca scientifica si è svolto a Trieste dal 25 al 27 settembre 2020. Nel corso della conferenza, la direttrice del Museo, Serena Mizzan, e l’architetto Andrea Benedetti, docente di Restauro urbano allo IUAV di Venezia, hanno discusso di come il nuovo spazio museale sarà strumentale alla riqualificazione di un luogo simbolo della città, una riqualificazione avviata già diversi anni fa e a cui Saipem ha contribuito quando nel 2010 ha scelto il Punto Franco del Porto Vecchio come sede della sua Base per sviluppare, testare ed ospitare le sue tecnologie marine. L’opportunità di allestire uno spazio dedicato a Saipem nel nuovo Museo è un prosieguo naturale di una relazione già consolidata con il territorio, un tessuto molto reattivo che ha permesso all’azienda di sviluppare molte delle tecnologie per cui oggi è conosciuta e apprezzata nel mondo. (segue) (Com)