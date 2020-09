Trieste: Saipem contribuisce ad esposizione su tecnologie marine al nuovo museo della Scienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte di queste tecnologie saranno presenti nel Museo. Nello spazio allestito da Saipem, attraverso la didattica interattiva promossa da Immaginario Scientifico, i giovani visitatori potranno familiarizzare con concetti quali il principio di Archimede, l’intelligenza artificiale e la robotica sottomarina e saranno guidati in un percorso che gli permetterà di capire come semplici attività quotidiane, quali cucinare e riscaldarsi, siano possibili grazie alle conoscenze scientifiche e tecnologie che ci permettono di utilizzare risorse che si trovano in un ambiente così estremo e sfidante come il mare - dai giacimenti di idrocarburi sotto i suoi fondali, all’eolico offshore in superficie. (Com)