Messico: coronavirus, oltre 730mila contagi e 76.430 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tutto il 27 settembre, in Messico, sono 730.317 i casi confermati di nuovo coronavirus e 76.430 le morti riconducibili alla Covid-19. Il paese nordamericano, circa 128 milioni di abitanti, rimane secondo i dati raccolti dalla John Hopkins University il quarto per numero assoluto di decessi al mondo e il settimo per numero di contagi. Le autorità sanitarie hanno al tempo stesso segnalato che ci sono 82.914 casi sospetti di contagio, mentre 523.831 sono le persone guarite, il 71,72 per cento del totale degli infetti. Nonostante i numeri alti di decessi e contagi, il sistema sanitario sembra ad oggi in grado di reggere il colpo: su tutto il territorio nazionale la percentuale di posti letto occupata è pari al 27 per cento: 7.832 dei 28.926 disponibili. Ancora più bassa quella dei posti di terapria intensiva, il 23 per cento (2.385 ventilatori occupati su un totale di 10.283). (segue) (Mec)