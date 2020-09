Polonia: viceministro Esteri, il matrimonio è un'unione tra un uomo e una donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni essere umano gode di un uguale livello di protezione da parte della legge in Polonia. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri polacco, Pawel Jablonski. Il viceministro ha risposto così via Twitter alla lettera con la quale 50 ambasciatori e altri rappresentanti diplomatici in Polonia, tra i quali anche l'ambasciatore italiano Aldo Amati, hanno espresso il proprio sostegno alla lotta per i diritti perseguita dalla comunità Lgbt nel paese. "Nessuno dovrebbe essere discriminato per qualsivoglia ragione nella vita politica, sociale ed economica", ha scritto Jablonski, segnalando che c'è una condivisione del messaggio di fondo della lettera. "Valutiamo anche positivamente il fatto che la lettera aperta non ripeta le fake news sulle presunte 'zone franche Lgbt', che in Polonia non esistono. Crediamo che il dibattito pubblico debba essere sempre basato su fatti anziché su false narrazioni inventate da media e attivisti", ha detto il viceministro polacco. "Ricordiamo anche che secondo la Costituzione polacca il matrimonio è l'unione tra un uomo e una donna. Tale affermazione, contenuta anche in risoluzioni delle autorità locali, non è una discriminazione. E' il segno del rispetto per lo Stato di diritto e per i valori che i polacchi tengono cari", ha continuato. (segue) (Vap)