Polonia: viceministro Esteri, il matrimonio è un'unione tra un uomo e una donna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del governo di Varsavia, Michal Dworczyk, ha dichiarato all'emittente "Rmf Fm" che non ci sarà una risposta ufficiale dell'esecutivo alla lettera. Dworczyk ha evidenziato che la lettera è aperta e non specificamente indirizzata al governo. Anche lui come Jablonski ha riconosciuto che la questione dei diritti umani è cruciale, "tutti sono uguali dinanzi alla legge. In Polonia questo principio è vigente", ha precisato. Ha però anche detto che "le firme in calce alla lettera hanno un certo carattere ideologico-politico e non sono una dichiarazione formale da parte dei diplomatici".I diritti umani non sono "un'ideologia", ma hanno valore universale, si legge in una lettera aperta firmata da 50 ambasciatori e altri rappresentanti diplomatici in Polonia, tra i quali anche l'ambasciatore italiano Aldo Amati. La lettera è stata coordinata dall'ambasciata del Belgio a Varsavia. "Nonostante la cancellazione del Pride Lgbt di quest'anno a Varsavia, che non si è potuto svolgere nella data prevista per la situazione epidemiologica, vogliamo esprimere il nostro sostegno agli sforzi tesi ad aumentare la consapevolezza pubblica intorno alle questioni che riguardano la comunità lesbica, gay, bisessuale, transgender e intersessuale (Lgbti) e altre comunità che in Polonia affrontano sfide analoghe", si legge nella missiva. "Affermiamo la dignità intrinseca di ogni individuo, così come espressa dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Il rispetto per questi diritti fondamentali, inquadrati anche negli impegni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) e negli obblighi e standard del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea come comunità di diritti e di valori, vincola i governi a proteggere tutti i cittadini dalla violenza e dalla discriminazione e a garantire che abbiano uguali opportunità", continua il testo. (segue) (Vap)