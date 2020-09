Polonia: viceministro Esteri, il matrimonio è un'unione tra un uomo e una donna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tale scopo è necessario lavorare per creare "un ambiente non discriminatorio, di tolleranza e di mutua accettazione", in particolare in settori quali "istruzione, sanità, affari sociali, cittadinanza, servizio pubblico e documenti pubblici". "Rendiamo omaggio al duro lavoro della comunità Lgbt e di altre comunità in Polonia e in giro per il mondo, così come al lavoro di tutti coloro che cercano di garantire i diritti umani per le persone Lgbt e per altre persone che appartengono a comunità che affrontano sfide simili e di porre fine alla discriminazione, soprattutto sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere", recita la lettera, che si conclude affermando che "i diritti umani sono universali e tutti, incluse le persone Lgbt, hanno diritto a goderne pienamente". (Vap)