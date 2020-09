Ue: Commissione presenta nuovo piano d'azione per Unione doganale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziative in settori quali la gestione del rischio, la gestione del commercio elettronico, la promozione della conformità e le autorità doganali che agiscono all'unisono. Sono i punti del nuovo piano d'azione per l'Unione doganale lanciato oggi dalla Commissione europea. Per quanto riguarda la gestione dei rischi, il piano d'azione si concentra in particolare sulla garanzia di una maggiore disponibilità e utilizzo dei dati e dell'analisi dei dati a fini doganali. Chiede una supervisione intelligente e basata sul rischio delle catene di approvvigionamento e la creazione di un nuovo hub analitico all'interno della Commissione per la raccolta, l'analisi e la condivisione dei dati doganali che possono informare le decisioni importanti, aiutare le autorità doganali a identificare i punti deboli alle frontiere esterne dell'Ue e gestire le crisi future. Per la gestione del commercio elettronico, saranno rafforzati gli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento e delle piattaforme di vendita online per contribuire a combattere i dazi doganali e le frodi fiscali nel commercio elettronico. (segue) (Beb)