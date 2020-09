Ue: Commissione presenta nuovo piano d'azione per Unione doganale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la promozione della conformità, l'iniziativa "sportello unico" renderà più facile per le imprese completare le formalità di frontiera in un unico portale, consentirà un trattamento, una condivisione e uno scambio di informazioni in modo più collaborativo e una migliore valutazione dei rischi per le autorità doganali. Infine, per quanto concerne le autorità doganali, il piano d'azione descrive in dettaglio l'introduzione di attrezzature doganali moderne e affidabili nel prossimo bilancio dell'Ue: verrà istituito un nuovo gruppo di riflessione formato da Stati membri e rappresentanti delle imprese per aiutare a prepararsi alle crisi e alle sfide future, come gli sviluppi globali imprevisti e i futuri modelli di business. (Beb)