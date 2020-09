Russia: tasso cambio euro supera quota 92 rubli per la prima volta da gennaio 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'euro ha aggiornato il valore massimo raggiunto a gennaio 2016, raggiungendo quota 92 rubli. Sono i dati diffusi dalla Borsa di Mosca. Il valore del dollaro ha superato i 79 rubli, il massimo dal 2 aprile. La valuta russa è influenzata dalla situazione del mercato petrolifero: i futures di dicembre del greggio Brent sono scesi di oltre l'1 per cento, sotto i 42 dollari il barile. I futures di novembre per il WTI dello 0,77 per cento, sotto i 40 dollari. I prezzi del petrolio stanno scendendo sullo sfondo dei timori che un aumento del numero di casi di Covid-19 in tutto il mondo possa portare a misure di quarantena più severe, influenzando negativamente la ripresa economica globale e la domanda di carburanti. (Rum)