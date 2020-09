Nord Macedonia-Ue: ministro degli Esteri Osmani avvia una visita di due giorni a Bruxelles (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo di Osmani è fare in modo che entro la fine di quest'anno venga adottato il quadro negoziale, documento guida per i negoziati di adesione all'Ue. Altro obiettivo della dirigenza macedone è fare in modo che entro il 2020 venga organizzata la prima conferenza intergovernativa Macedonia del Nord-Ue, che darà il via al processo negoziale in modo concreto. Il ministro Osmani presenterà le priorità del suo mandato, con particolare riferimento alle relazioni di buon vicinato e al contributo della Macedonia del Nord nella regione. Il ministro riaffermerà inoltre il programma europeista del nuovo governo, il proseguimento dei processi di riforma del paese e le misure messe a punto contro le conseguenze economiche e sociali della pandemia di Covid-19. (Mas)