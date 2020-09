Maltempo: Coldiretti, aziende sott'acqua travolte da fango (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione delle provincia di Salerno è la punta dell'icerberg di una drammatica emergenza che ha colpito a macchia di leopardo le campagne lungo tutta la Penisola dove sono triplicate le tempeste rispetto allo scorso anno nell'ultima settimana di settembre che ha fatto segnare sull'Italia ben 89 eventi estremi tra nubifragi, tornado, bombe d'acqua, grandinate, vento forte e addirittura l'arrivo anticipato della neve sulle montagne, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati dell'European Severe Weather Database (Eswd). Il maltempo ha colpito da nord a sud del Paese con manifestazioni violente che – sottolinea la Coldiretti – hanno devastato le campagne dove è in peno svolgimento la vendemmia ma anche la raccolta di mele, pere e sta iniziando quella delle olive e del riso. Edifici rurali lesionati, piante sradicate, serre divelte, campi e stalle allagati, uliveti e vigneti spogliati, frutta e ortaggi rovinati e raccolti di riso distrutti con il lavoro di un intero anno andato perduto nelle aziende agricole coinvolte è il bilancio stilato dalla Coldiretti che stima danni per milioni di euro. Siamo di fronte – continua l'associazine degli agricoltori – alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori dimensioni, una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti. (Com)