Difesa: Tripoli rinnova la sua determinazione a rafforzare la cooperazione con la Turchia

- Il ministero della Difesa del Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha rinnovato la sua determinazione a rafforzare e sviluppare la cooperazione con la parte turca "in tutte le aree di comune interesse". Ciò è avvenuto durante un incontro tra il ministro della Difesa libico, Salah al Nimroush, con l'ambasciatore della Turchia in Libia, Serhat Aksen, e l'addetto militare turco, colonnello Kokhan Turgut. Il ministero della Difesa ha affermato in un comunicato stampa che l'incontro ha affrontato i modi per rafforzare e sviluppare la cooperazione tra le due parti in vari campi della difesa. Al Nimroush ha espresso il suo apprezzamento per "il ruolo della Turchia e la sua posizione con il popolo libico nei suoi momenti più difficili", confermando altresì “l'intenzione di continuare a sviluppare e rafforzare la cooperazione con la parte turca in tutte le aree di interesse comune". (Lit)