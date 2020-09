Difesa: Libia, l'Lna ha completato la manutenzione dei MiG-23 e li ha rimessi in servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Ahmed al Mismari, ha annunciato che l’Aeronautica militare dell'Lna ha completato la manutenzione dei MiG-23 e li ha rimessi in servizio per svolgere missioni di combattimento. L'annuncio è arrivato durante una conferenza stampa di Al Mismari a Bengasi. Il portavoce ha ribadito il continuo impegno delle forze del generale Khalifa Haftar per il cessate il fuoco a Sirte e Jufra, sottolineando l'importanza che tutte le parti rispettino la Dichiarazione del Cairo (che prevede il cessate il fuoco e negoziati per un nuovo governo) e le conclusioni della Conferenza di Berlino (tenuta lo scorso gennaio) per porre fine alla crisi in Libia. (Bel)