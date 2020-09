Roma: Raggi, avanti con i lavori su stazione metro C Fori Imperiali-Colosseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vanno avanti i lavori sulla stazione della metropolitana della linea C Fori Imperiali - Colosseo. Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi mostrando le immagini del cantiere. "Abbiamo appena iniziato a realizzare le banchine dopo aver terminato lo scavo delle gallerie fino a piazza Venezia. Da qui sarà possibile raggiungere i quartieri della periferia est di Centocelle e Alessandrino in meno di un quarto d’ora. E in poco più di 20 minuti arrivare oltre il Grande raccordo anulare alla fermata della metro C Giardinetti. Ecco cosa stiamo realizzando per Roma", ha affermato la prima cittadina di Roma. "Come ho ribadito più volte, la metro C deve andare avanti. È un’opera strategica. Per questo abbiamo lavorato senza sosta per scongiurare lo stop delle “talpe” sotto i Fori Imperiali e proseguire fino a piazza Venezia. Andremo anche oltre. La linea C servirà a collegare il centro storico con le nostre periferie", ha concluso Virginia Raggi.(Rer)