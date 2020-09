Mali: l’ex ministro degli Esteri Moctar Ouane è il nuovo premier ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ad interim del Mali, Bah Ndaw, ha nominato l'ex ministro degli Esteri Moctar Ouane come nuovo primo ministro civile per la fase di transizione. È quanto riferisce l’emittente televisiva statale “Ortm”. Ouane, che ha ricoperto l’incarico di ministro degli Esteri tra il 2004 e il 2011 sotto l'ex presidente Amadou Toumani Touré, è stato rappresentante permanente del Mali presso le Nazioni Unite dal 1995 al 2002 e in seguito è diventato consigliere diplomatico della Comunità degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao). La sua nomina potrebbe essere decisiva in vista della revoca delle sanzioni imposte dalla Cedeao dopo il colpo di Stato dello scorso 18 agosto, dal momento che la nomina di un presidente e di un premier civili era una delle condizioni principali poste dai mediatori regionali. La nomina di Ouane giunge dopo che la scorsa settimana l’ex ministro della Difesa e generale in congedo Bah Ndaw – designato presidente ad interim dalla giunta militare golpista – ha prestato giuramento per un periodo di 18 mesi.(Res)