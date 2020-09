Coronavirus: Regno Unito, nuove multe da 10 mila sterline da oggi in vigore in Inghilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrano da oggi in vigore in Inghilterra le nuove multe fino a 10 mila sterline (circa 11 mila euro) per chi non rispetta le misure di auto-isolamento di 14 giorni imposte nel caso si sia venuti in contatto con casi di Covid-19 conclamati, insieme a nuovi controlli a domicilio a sorpresa per verificare che la persona sia effettivamente in isolamento dove dice di essere. Auto-isolarsi è un obbligo legale nel caso in cui si venga contattati dallo staff del sistema di tracciamento dei contatti dei casi risultati positivi al coronavirus, ma non lo è se si riceve l'avviso dall'app per il tracciamento dei contatti lanciata in Inghilterra e Galles la scorsa settimana. Il governo ha anche introdotto a partire da oggi un nuovo sistema di pagamenti da 500 sterline (circa 550 euro) per persone a basso reddito che siano impossibilitate a lavorare a causa dell'imposizione dell'auto-isolamento di 14 giorni. (Rel)