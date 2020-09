Energia: Spagna, Acciona avvia impianto fotovoltaico da 300 MW a Segovia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Acciona sta promuovendo la costruzione e la messa in funzione di un impianto solare fotovoltaico, nei comuni di Cabanas de Polendos e Espirdo, nel centro della provincia di Segovia (Madrid) con una potenza installata complessiva di 300 MW. Come riferisce il sito specializzato "El Periodico de la Energia", con questo progetto Acciona supererà oltre 1 GW di energia fotovoltaica nel paese iberico, oltre agli impianti già realizzati all'estero. Recentemente, infatti, ha completato è stato la costruzione dell'impianto di Puerto Libertad nel deserto di Sonora (Messico), uno dei più grandi dell'America Latina con 405 MW, quello di El Romero Solar (246 MW) nel deserto di Atacama (Cile) e di Sishen (94 MW) in Sudafrica. (Spm)