Marocco: industriali lanciano allarme cybersecutiry nelle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'adozione del telelavoro, in questo periodo di crisi sanitaria, ha consentito a più strutture di rimanere produttive, questo modo di lavorare ha comportato rischi per i sistemi informativi di aziende e amministrazioni, e anche per gli individui. Di fronte all'esplosione di attacchi informatici durante questo periodo, la Confederazione generale delle imprese marocchine (Cgem) ha lanciato l'allarme. I datori di lavoro hanno appena pubblicato una guida alle buone pratiche in materia di sicurezza informatica destinate alle aziende, per aiutarle a reagire efficacemente a queste nuove minacce. "Questa guida arriva in un momento in cui tutte le aziende marocchine hanno bisogno", ha affermato Rachid Ressani, amministratore delegato di It Road Consulting, sottolineando che questo documento si concentra sugli elementi essenziali in termini di implementazione di una strategia di difesa informatica. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa marocchina “Map”. (Mar)