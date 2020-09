Nagorno-Karabakh: ministro Esteri Romania, situazione è preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evoluzione della situazione tra Armenia e Azerbaigian è preoccupante e la Romania invita entrambe le parti a riprendere il dialogo politico per trovare soluzioni con mezzi pacifici. E' quanto scritto dal capo della diplomazia romena Bogdan Aurescu su Twitter. "Lo sviluppo della situazione tra Armenia e Azerbaigian, sulla linea di contatto, è preoccupante. La Romania fa appello a entrambe le parti per frenare l'escalation del conflitto e per la ripresa del dialogo politico, al fine di trovare soluzioni esclusivamente con mezzi pacifici, nel rispetto del diritto internazionale", ha scritto Aurescu. (Rob)