Nigeria: rincaro prezzi elettricità, sindacato sospendono lo sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati della Nigeria hanno sospeso il loro sciopero nazionale programmato a partire da oggi contro il rincaro dei prezzi della benzina e dell’elettricità. Lo ha annunciato su Twitter il ministro del Lavoro, Festus Keyamo, precisando che è stato istituito un comitato per esaminare la vertenza e che nel frattempo le tariffe saranno congelate per due settimane. La sospensione arriva al termine di colloqui avvenuti durante la notte tra il governo e i sindacati. Lo sciopero era stato indetto per protestare contro il recente raddoppio delle bollette dell'elettricità, l'aumento del prezzo della benzina e l'alto costo della vita nel Paese, misure ritenute necessarie dal governo per sostenere l'economia, duramente colpita dal calo dei prezzi globali del petrolio a causa della pandemia di coronavirus. (Res)