Ue: Franceschini a "la Repubblica", deideologizzare lo scontro sul Mes

- Un anno fa nasceva il governo giallorosso e il ministro della Cultura e del Turismo, Dario Franceschini, capo delegazione del Pd, ne fu uno dei principali artefici. "Accade tutto talmente in fretta - confessa a "la Repubblica" il ministro - che non c'è mai tempo per guardare indietro e riflettere. Vorrei che pensassimo a come stavamo un anno fa: l'Italia era a un passo dal voto anticipato e da una probabile vittoria di Salvini, bisognava fare una manovra impossibile trovando 25 miliardi per evitare l'aumento dell'Iva e in Europa ci stavamo per schierare con l'Ungheria e gli altri Paesi sovranisti. Con la scelta coraggiosa di dare vita a questa stagione abbiamo affrontato quella manovra e l'emergenza sanitaria più grave della storia dell'Italia repubblicana". "Oggi - continua - abbiamo un governo europeista e la stessa Unione, anche grazie allo spostamento del baricentro italiano, ha compiuto una svolta abbandonando la linea ultrarigorista in favore di politiche economiche orientate all'equità sociale. Anche sui migranti le ultime proposte di Ursula von der Leyen vanno nella direzione della solidarietà. Insomma è un altro Paese. Pensiamo solo a cosa sarebbe successo col Covid in un'Italia governata da Salvini". (segue) (Rin)