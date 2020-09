Ue: Franceschini a "la Repubblica", deideologizzare lo scontro sul Mes (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro parla di riforme ma sulla proposta di legge elettorale proporzionale le cose si sono messe male. "Intanto a favore del proporzionale c'è stato un voto nel nostro partito e un accordo siglato da tutta la maggioranza con un testo in Parlamento che credo sarà sostanzialmente confermato, nonostante alcuni distinguo. Poi c'è il merito: si dice che il proporzionale crea instabilità, in realtà in questi ultimi vent'anni abbiamo avuto diversi sistemi maggioritari, ma i governi sono cambiati più volte. La legge elettorale in sé non garantisce la stabilità. Ma di certo il maggioritario costringe le forze moderate del centrodestra a stare zitte e buone sotto l'ala di Salvini". Il Movimento crolla nelle urne e non sa cosa deve fare da grande. Se sceglie rischia una scissione nei gruppi parlamentari e quindi una crisi di governo. "Intanto sull'Europa e sui temi economici mi pare che i 5Stelle abbiano fatto molti passi avanti. Certo se nasci come movimento anti-sistema e poi ti trovi di colpo al governo, passando da una coalizione con la Lega ad una col Pd, è normale che hai degli sbandamenti. Non mi permetto di dare consigli, ma se governi il Paese gli slogan anti-Palazzo non possono più funzionare perché sei tu il Palazzo. Lo dimostra il fatto che al referendum il Si ha vinto col 70 per cento ma loro sono andati male". "Quanto alla scissione, - continua - auguro ai 5 Stelle un dibattito vero e trasparente, ma nonostante le tensioni non credo che tra loro ci sia qualcuno che voglia regalare il Paese alla destra con 200 miliardi da spendere e un presidente della Repubblica da eleggere". (segue) (Rin)