Ue: Franceschini a "la Repubblica", deideologizzare lo scontro sul Mes (4)

- Il caso dell'aumento di stipendio di Tridico indica chiaramente la contraddizione grillina tra piazza e governo. Qualcuno però ora nell'opposizione ne chiede le dimissioni. "Ritengo che il compenso, dopo l'aumento, sia adeguato rispetto al livello di responsabilità di un presidente dell'Inps. E vorrei che si riflettesse su come, a forza di gridare di retribuzioni troppo alte, sia diventato sempre più difficile attrarre professionalità adeguate nella pubblica amministrazione. Così cresce la qualità nel privato e cala nelle istituzioni". Dopo il no all'alleanza per le regionali ora i grillini propongono un patto sul candidati nelle grandi città alle prossime comunali. Ma Zingaretti ha già detto di considerare una sciagura la ricandidatura della Raggi. "Trovo stravagante che di fronte ad elezioni a turno unico, come le regionali, si rifiuti una intesa, e quando sono previsti due turni, come è per il voto sui sindaci, si propongano invece patti da stringere subito, anche se c'è la possibilità di farli al momento del ballottaggio. E comunque è chiaro che ci sono dei nomi che rappresentano un impedimento a qualsiasi accordo", ha concluso Franceschini. (Rin)