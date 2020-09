Marocco-Mauritania: l'Onu chiede di non ostacolare il traffico civile e commerciale a Guerguerat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha chiesto al gruppo sahrawi del Fronte polisario di non ostacolare il regolare traffico civile e commerciale nella zona cuscinetto di Guerguerat, al confine tra Marocco e Mauritania. Le Nazioni Unite sono "consapevoli degli appelli" del Polisario e dei suoi detenuti per "nuove manifestazioni" a Guerguerat volte a ostacolare il traffico civile e commerciale, ha detto Farhan Haq, portavoce vice capo delle Nazioni Unite, in un comunicato alla stampa. "Il regolare traffico civile e commerciale non deve essere ostacolato e non devono essere prese misure che potrebbero costituire un'alterazione dello status quo della zona cuscinetto", ha detto il portavoce. Egli ha anche ribadito l'appello dell'Onu per "la massima moderazione e per allentare ogni tensione" a Guerguerat, aggiungendo che la missione Minurso "sta monitorando la situazione" nella regione. (Map)