Ue: Giammarioli a "la Repubblica Affari&Finanza", Mes servirà all'Italia per risparmiare 5 miliardi

- "Ai primi di marzo, quando si cominciava a intravvedere la portata catastrofica della crisi Covid, ci riunimmo in una stanza qui nella sede del Mes nel Lussemburgo, e ci chiedemmo: cosa possiamo fare per aiutare i Paesi europei? Così è nato il Pandemic Crisis Support, approvato dai ministri finanziari in maggio: fin dall'inizio era chiaro che non avrebbe avuto nulla a che fare con i nostri Interventi passati". Lo ha detto a "la Repubblica Affari&Finanza" Nicola Giammarioli, segretario generale del Mes, il Fondo salva-Stati al centro della bufera politica, dal 18 settembre cooptato nel management board dell'istituzione e investito della cruciale doppia responsabilità di completare la riforma interna e sviluppare i nuovi strumenti finanziari a partire dalla linea di credito pandemica. "La linea di credito sanitaria vale 36 miliardi per l'Italia e si distingue nettamente dalle nostre attività tradizionali: l'unica condizione è che venga usata per gli interventi nella sanità resi necessari da questa sciagurata pandemia", conferma Giammarioli, perugino, classe 1972, bocconiano, PhD all'European University di Fiesole e specializzazione all'Ucla di Los Angeles, una carriera alle spalle che l'ha portato alla Bce, al Tesoro con Padoa Schioppa, all'Fmi e dal 2012 al Mes. "Ci rendiamo conto - spiega - che il caso ha assunto toni accesi, noi vogliamo presentare la situazione nei suoi termini oggettivi. Alcune persone, in Italia e in altri Paesi, cercano di sfruttare il dibattito in corso in chiave antieuropea: ma posso assicurare che il nostro sforzo è animato da un autentico spirito di solidarietà per i Paesi più colpiti dallo shock del Covid". (segue) (Res)