Ue: Giammarioli a "la Repubblica Affari&Finanza", Mes servirà all'Italia per risparmiare 5 miliardi (2)

- Il nodo è distinguere quest'intervento da quelli in Grecia , Irlanda, Portogallo, Cipro e Spagna, che portavano il marchio della Troika con le controversie relative. "Tutti i Paesi che hanno beneficiato della nostra assistenza sono usciti con le economie notevolmente rafforzate dai programmi, anche se oggettivamente questi possono essere stati duri sotto certi aspetti: hanno riacquistato l'accesso ai mercati a prezzi competitivi, ripreso sentieri di sviluppo sostenibile crescendo più della media europea, creato posti di lavoro. Venendo a oggi, la crisi è diversa da qualsiasi altra, pertanto le soluzioni devono essere diverse. La pandemia ha colpito tutti indistintamente e le conseguenze economiche non sono il frutto di politiche errate". "Era necessaria quindi - aggiunge - una soluzione comune complementare agli sforzi che ogni Paese sta compiendo, per preservare l'integrità dell'unione monetaria e il mercato unico. Ogni istituzione - Commissione, Bce, Bei - sta facendola sua parte. Il nostro intervento al loro fianco è specificamente diretto a fronteggiare le spese sanitarie, dirette o indirette, connesse con la pandemia". Forse sarà il nome 'Mes', che per alcuni è radioattivo... "Noi abbiamo a disposizione vari strumenti: non solo i prestiti per i programmi di aggiustamento macroeconomico utilizzati in passato, ma anche linee di credito precauzionali - mai attivate finora - destinate ad aiutare i Paesi che soffrono di uno shock esterno al di fuori del loro controllo. Una specie di assicurazione. La linea di credito di cui parliamo è uno di questi". (segue) (Res)