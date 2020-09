Ue: Giammarioli a "la Repubblica Affari&Finanza", Mes servirà all'Italia per risparmiare 5 miliardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i banchi di scuola non si potevano usare i fondi del Mes ma senza il Covid non ci sarebbe stato bisogno di comprarne di nuovi. "Beh, proprio i banchi forse no. Ma per nuovi reparti sanitari compresi i medici da assumere, per le attrezzature delle rianimazioni, per il ripristino degli ospedali e degli altri presidi territoriali, insomma per tutto quanto necessario a far fronte a possibili nuove emergenze, si può usare il fondo. E se un Paese lo utilizza, fino al 2 per cento del Pil del 2019, potrà utilizzare le risorse proprie che si liberano per altre emergenze come le scuole: visto che i fondi saranno a interessi negativi vista la tripla A di cui gode il Mes, si determinerebbe un risparmio per le casse italiane valutato in circa 4-5 miliardi in dieci anni". Il nodo delle condizioni. Chi si oppone non crede che non venga applicata la sorveglianza rafforzata che scatta quando si ricorre a prestiti europei di ogni tipo. "Il commissario Gentiloni e il vicepresidente Dombrovskis hanno inviato quest'estate a tutti i governi una lettera ufficiale rassicurandoli che la linea di credito del Mes a sostegno della crisi pandemica è completamente diversa dagli strumenti utilizzati in passato. Si tratta di un caso eccezionale, come eccezionali sono la pandemia e la recessione che è seguita. La sorveglianza rafforzata della Commissione si limiterà al controllo che i fondi ricevuti siano effettivamente spesi per la sanità e non sperperati". (segue) (Res)