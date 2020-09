Ue: Giammarioli a "la Repubblica Affari&Finanza", Mes servirà all'Italia per risparmiare 5 miliardi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa vicenda si interseca con la riforma del Mes, che prevede maggiori poteri in capo alla Commissione e allo stesso Mes per monitorare i Paesi ad alto debito e stabilire se è sostenibile o va ristrutturato. "La sovrapposizione è una coincidenza. La riforma non c'entra nulla con la linea di credito pandemica anche perché era in discussione da due anni, ed è legata allo sviluppo naturale del Mes, chiamato a cooperare meglio con la Commissione fornendo specifiche valutazioni tecnico-finanziarie. La riforma è necessaria soprattutto per mettere un tassello nella costruzione dell'unione bancaria: il Mes sarà dotato di uno strumento ulteriore d'intervento di 60 miliardi da usare nel caso di crisi bancarie se non sarà più sufficiente il fondo di risoluzione europeo. Qualcosa di diverso e concettualmente separato dalla crisi pandemica", ha concluso Giammarioli. (Res)